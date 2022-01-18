В Краснодарском крае пьяная компания из четверых молодых людей вывезла в лес полицейского и его друга. Там парни решили "поиграть в Гестапо": полицейского с товарищем жестоко избивали и пытали, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции и его друг случайно наткнулись на нетрезвую компанию.

Пьяные молодчики раздели стража порядка и его товарища, пытали и заставляли переплывать реку с ледяной водой.

Пострадавших госпитализировали. Сотрудник полиции в тяжелом состоянии, у него проломлен череп. У его товарища ампутированы пальцы. Сейчас задержаны трое, ищут четвертого участника пыток.