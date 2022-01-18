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Фото: chr.mk.ru

Синоптики рассказали, долго ли еще Татарстан пробудет в снежном плену

18.01.2022, 10:35 704 prokazan.ru
Вся эта неделя будет настоящим снежным пленом для Татарстана, из которого республика вырвется только к выходным, да и то ненадолго.
 
По данным республиканского Гидрометцентра, метели, сильный снег и порывистый ветер сохранятся до конца недели.
 
Метели будут бушевать во вторник и среду, 19 января. В четверг снег немного поутихнет. А в пятницу снег ожидается в основном только в западных районах республики. Для всех без исключения снежной будет суббота: 22 января ожидается обильный снегопад и сильная метель.
 
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.
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13:51, 11.01.2022
Застрявший в Казахстане житель Казани рассказал, как пережил зверства боевиков и вернулся домой
12:53, 11.01.2022
Полиция поймала водителя автобуса, убившего мужчину одним ударом в глаз
11:08, 11.01.2022
Татарстан стал первым в рейтинге регионов, где больше всего дают взятки
09:50, 11.01.2022
Это у них семейное: родители осужденного за разбой украли сумку у следователя в зале суда
09:10, 11.01.2022
Семья вернулась с новогодних каникул и поняла, что потеряла свою квартиру
08:55, 11.01.2022
Школьница умерла в больнице, потому что скорой помощи не было слишком долго
08:39, 11.01.2022
В России назвали условие, при котором власти введут продуктовые карточки
07:00, 11.01.2022
Учительница грязно обматерила ребенка с ментальными проблемами
05:00, 11.01.2022
Похотливому полицейскому дали срок за изнасилование девушки на рабочем месте
20:00, 10.01.2022
Поднимали тосты, пока пациент умирал без помощи: прокуратура проверит застолье врачей на смене
19:00, 10.01.2022
Школьный учитель открыл стрельбу по директору учебного заведения и ее мужу
14:27, 10.01.2022
На обочине автодороги обнаружили коробку с новорожденной девочкой
13:39, 10.01.2022
Двое мужчин нагло попытались похитить 6-летнего мальчика
10:24, 10.01.2022
Тело расчлененного мужчины в пакетах нашли на территории завода
09:27, 10.01.2022
Женщина заживо сожгла собственную мать и пойдет под суд
09:03, 10.01.2022
Сегодня начал действовать закон о тюремном сроке за превышение скорости
08:29, 10.01.2022
Ждем с нетерпением: заключенный обратился к убийцам и насильникам 5-летней девочки
01:00, 10.01.2022
Более 230 человек погибли на дорогах России в праздничные дни
17:10, 09.01.2022
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов
05:00, 08.01.2022
Депутат Госдумы пожелал протестующим казахам-бизнесменам изнасилованных жен
01:00, 08.01.2022
Найдены скелетированные останки одного из самых молодых воров в законе в России
00:01, 08.01.2022
На станцию скорой помощи подбросили убитого мужчину
19:00, 07.01.2022
Школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколком бутылки в глазу
12:18, 07.01.2022
Жители Татарстана могут вернуться из Алма-Аты в Казань через Бишкек
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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09:29, 07.01.2022
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Назван симптом рака, который появляется на лице, шее, ушах
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Убийцы 5-летней девочки из Костромы снимали комнату в общежитии для интимных встреч
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Эксперты рассказали, как вычислить преступника, убийцу, педофила по группе крови
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Игрока казанского «Рубина» в пьяном виде выгнали из ночного клуба за дебош
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Россия отправила в Казахстан свои лучшие подразделения ВДВ
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью