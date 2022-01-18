Вся эта неделя будет настоящим снежным пленом для Татарстана, из которого республика вырвется только к выходным, да и то ненадолго.

По данным республиканского Гидрометцентра, метели, сильный снег и порывистый ветер сохранятся до конца недели.

Метели будут бушевать во вторник и среду, 19 января. В четверг снег немного поутихнет. А в пятницу снег ожидается в основном только в западных районах республики. Для всех без исключения снежной будет суббота: 22 января ожидается обильный снегопад и сильная метель.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.