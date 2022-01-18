Мощная энергия Волчьего Полнолуния 18 января: что изменится в жизни каждого татарстанца - Глоба

Сегодня, 18 января, случится первое полнолуние 2022 года, именуемое Волчьим Полнолунием. Именно такое полнолуние издавно считалось мистическим, ведьмовским, обладающим мощной энергетикой.

Астролог Павел Глоба объясняет, что при Волчьем Полнолунии Луна оказывается в созвездии Льва, и это - уникальный момент, которым обязательно нужно воспользоваться всем знакам Зодиака.

Волк - потусторонний зверь

Волк - животное тотемное, напоминает Глоба. Он у многих народов символизирует связь с мирами потусторонними. В январские холодные ночи Волки становятся еще и агрессивными, они голодны и очень опасны.

Будет ли опасным 18 января для людей? Если знать энергетику дня, то можно использовать его себе на благо, уверен астролог.

На что обратить внимание

18 января стоит больше внимания уделять человеческим эмоциям и происходящим вокруг событиям. Внимательный анализ того и другого поможет вам кардинально изменить жизнь. Сегодня вы увидите и заметите что-то, что способно перевернуть привычный порядок вещей с ног на голову.

В этот день смело просите Вселенную о том, что вам нужнее всего: небеса открыты, просьбу принимаются.

Чего ждать?

Сегодня могут произойти такие события, считает Глоба:

Тайны и обманы начнут всплывать и становиться явными. Ложь будет разоблачена, не врите сами и не позволяйте обманывать себя.

Вы попрощаетесь с прошлым. Если долго не могли отпустить что-то или кого-то, то 18 января - самое оптимальное время, когда прощание с прошлым и всем, что держит, пройдет легче и проще. Скажите "до свидания" тому, что вас тяготило последнее время, бумерангом вернутся новые встречи, события.

Важные слова и откровения могут прийти к вам 18 января. В Волчье Полнолуние не нужно бояться мистической силы слов: признавайтесь в любви, просите прощения, если обидели, открывайте свои истинные чувства. Чем честнее вы будете, тем больше получите. Именно сегодня вас услышат и поймут.

Создавайте свою крепость. Глоба советует спасать разрушающиеся отношения именно в Волчье Полнолуние. Сейчас есть все шансы улучшить отношения в семье, с товарищами, родными. Достаточно быть честными на словах и в душе, не совершать нехороших поступков.

Чего лучше избегать?

Павел Глоба советует соблюдать ряд ограничений в период Волчьего Полнолуния 18 января. В первую очередь, стоит держаться подальше от токсичных людей, которые так и норовят испортить вам жизнь. Не выясняйте отношения с ними, да и с другими тоже не выясняйте.

Не сидите на месте, в этот день нужны физические нагрузки, они помогут частично компенсировать упадок сил, которые многие испытывают в период Полнолуния.

Астрологи не рекомендуют стричься, делать операции, начинать курсовое лечение 18 января. Неблагоприятно зачинать детей.

Глоба поясняет, что в Волчье Полнолуние нельзя спать с открытыми окнами - свет Луны может забрать у женщины красоту, а мужчинам принесет тревогу и нарушения сна.