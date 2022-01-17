По данным «билайн.аналитика» 31 декабря люди поставили на паузу онлайн-просмотр фильмов

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» совместно с блоком по операторскому бизнесу оператора посмотрел, как менялся трафик на онлайн-кинотеатры и видеосервисы в осенне-зимний период 2021 года.

Так, согласно полученным данным, начиная с осени трафик (как мобильный, так широкополосный доступ) на видеосервисы и онлайн-кинотеатры достаточно сильно вырос, однако 31 декабря практически все подобные сервисы существенно «просели» по трафику.

Например, онлайн-кинотеатр ivi в осенне-зимний период продемонстрировал рост трафика в сети билайн на 11%. Между тем, затишье было 31 декабря (минус 50% трафика от других декабрьских дней), а затем резкий рост (+29% по сравнению с декабрём) с первых дней января, который стабильно продержался до конца выходных.

Еще один онлайн-кинотеатр – Megogo – в течение осени-начале зимы показал небольшой рост по трафику (1%), однако потребление этого сервиса в январские каникулы увеличилось на 11%. 31 декабря было зафиксировано падение трафика в районе 8%.

Трафик на популярный видеохостинг Youtube осенью-зимой увеличился на 9%. В начале января 2022 года трафик незначительно снизился по сравнению с декабрём – минус 2%. 31 декабря снижение объемов трафика достигло 23% по отношению к другим декабрьским дням.

Сервис Триколор (анализировалось вещание через интернет) показал уверенный рост в декабре: по сравнению с осенними месяцами: +16%. В январе увеличение трафика оказалось незначительным – только +1%. 31 декабря не было сильного падения к «курантам», хотя в целом по дню снижение относительно декабрьских дней составило 12%.

Трафик онлайн кинотеатра Окко в осенне-зимний период вырос на 9%, а в январе увеличился на 25% относительно декабря. 31 декабря сервис отметился резким падением к 12 часам ночи – минус 65%.

Сервис Кинопоиск оказался лидером роста в сети билайн. В последний квартал 2021 года он прибавил 17%, в январе рост составил 22%. 31 декабря трафик упал на 6%.