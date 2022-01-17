Полицейские в Казани задержали 28-летнего мужчину из Челябинской области. Он грабил людей, которые снимали большие суммы денег в банкоматах столицы Татарстана, сообщили в УМВД Казани.

Началось с обращения в полицию 45-летней женщины. Она рассказала, что сняла в банкомате крупную сумму, и около 18 часов вечера на улице Татарстана неизвестный сорвал с нее рюкзак, в котором лежали документы, личные вещи и снятые 57 500 рублей наличными.

Подозреваемого задержали на следующий день на улице Гарифьянова. Выяснилось, что подобные кражи - его конек. До нового года он таким же образом ограбил 49-летнюю жительницу Казани, отобрал 29 тысяч, которые она сняла в банкомате незадолго до нападения.

Вину задержанный признал, он пояснил, что всегда внимательно следил за тем, кто и сколько снимает в банкомате. Его интересовали те, кто снимал крупные суммы.