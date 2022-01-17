В зодиакальном круге есть три весьма токсичных знака, способных при определенных условиях любому отравить жизнь. Павел Глоба назвал тех, от кого лучше держаться подальше, ведь если вы перейдете им дорогу, то они сделают все, чтобы стереть вас в порошок.

Рыбы

Творческие и одухотворенные Рыбы способны легко завоевать доверие окружающих. Но если вы их вольно или невольно подведете, то не просто лишитесь доверия Рыб, но обретете в их лице страшного и коварного врага, который не постоит за ценой, чтобы испортить вам жизнь.

Если Рыбы - ваш коллега, не давайте ему злоупотреблять просьбами, иначе довольно скоро Рыбы переложат на вас основную часть работы, и будет очень сложно восстановить справедливость.

Скорпион

Скорпионы способны присваивать себе достижения других. Проект вы делали вместе, а все лавры достанутся Скорпиону. Поэтому с представителями знака очень трудно работать в команде или взаимодействовать.

Скорпиону не составит труда увести партнера у товарища, подставить кого-то, кто им навредил или просто не нравится. А еще Скорпионы могут срывать свое зло на окружающих без причин, и рядом с ними выживают только очень терпеливые люди.

Дева

Дева способна отравить существование любого потоком бесконечной критики по любому поводу. Дева будет давать советы, даже если ее об этом не просили, и очень обидится, если их оставят без внимания. Все это делает совместное существование с Девой невыносимым для любого, кроме, пожалуй, терпеливых людей, способных все прощать Девам.