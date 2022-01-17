Жители Салавата обратились к полицию с просьбой найти зоофила, который терроризирует животных в городе. Изнасилованная человеком собака умерла, сообщает "Башинформ" со ссылкой на МВД по республике. Полицейские начали проводить проверку.

Все началось с того, что дворовую собаку Жулю нашли без сознания в подъезде дома. Собака была накачана то ли наркотиками, то ли алкоголем, у нее были множественные разрывы половых органов. Местные жители доставили собаку к ветеринарам.

К сожалению, спасти собаку не удалось. По записям с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина заносит собаку в тот самый подъезд.

Активисты отметили, что это уже второй случай: около месяца назад они уже лечили изнасилованную собаку.