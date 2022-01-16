Бывший сотрудники ФСБ из Петербурга Илья Кирсанов освобожден из колонии по УДО. В заключении он пробыл два года и четыре месяца вместо определенных судом 4 лет, сообщает "Фонтанка".

Кирсанова в 2019 году признали виновным в превышении полномочий с применением насилия и оружия. Все дело в том, что Кирсанов засунул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".

Своей вины в ходе суда сотрудник ФСБ не признавал, говоря, что предпринимать травмировал себя сам.

После действий Кирсанова у потерпевшего диагностировали разрыв прямой кишки, ушиб мочевого пузыря и другие травмы, вскоре он получил инвалидность.