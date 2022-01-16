В Петербурге на улице нашли отравившегося водкой ученика пятого класса. Сообщается, что алкоголь детям купил незнакомый мужчина. По данным 78.ru, мальчика без сознания заметили прохожие. Они и вызвали скорую помощь, медики доставили ребенка в детскую больницу. Школьник в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что пятикласснику и его приятелям незнакомец купил бутылку водки, и они ее начали распивать. Одноклассники вскоре ушли домой, а мальчик, по всей видимости, допил все, что осталось в бутылке. Плохо ему стало прямо на детской площадке, где гуляли ребята.