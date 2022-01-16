Бывший руководитель Минтранса Татарстана, а ныне сенатор от РТ Ленар Сафин, может занять кресло ректора КФУ, сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Ленар Сафин уже прошел собеседование в Минобразе РФ. Далее должно быть подписано распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, поскольку именно он окончательно утверждает кандидатов на должности руководителей вузов страны.

Что касается места Сафина в Совете Федерации РФ, то его может занять Михаил Афанасьев, который сейчас руководит Зеленодольским районом республики.

Необходимость найти нового ректора для КФУ появилась после ареста Ильшата Гафурова. Ему предъявлены обвинения в двух эпизодах подстрекательства к убийству в 90-х годах. Пока временно обязанности ректора исполняется проректор на научной работе Дмитрий Таюрский.