Играм конец: нападающий Локомотива Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки

Нападающий ярославского клуба КХЛ "Локомотив" Рид Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Detroit Free Press.

По сообщению издания, спортсмен признал свою вину 13 декабря 2021 года в суде первой инстанции округа Ваштено. Само преступление было совершено в 2011 году, когда ему было 17, а девочке на тот момент 12 лет.

Хоккеисту было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени. За него предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

Однако, окружной судья Патрик Конлин позволил Буше подать заявление о меньшем обвинении и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения. Так как на момент преступления он сам был несовершеннолетний, а также истек срок давности преступления. Отмечается, что потерпевшая была не удовлетворена таким решением.

Вынесение приговора по делу Буше назначено на 31 января.

"Рид Буше в настоящий момент находится в расположении "Локомотива" и тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

Напомним, Буше выступает в КХЛ с 2020 года. В составе омского "Авангарда" он стал обладателем Кубка Гагарина. Летом 2021 года хоккеист перешел в "Локомотив", пишет РИА Новости.