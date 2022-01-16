Год одиночества: Глоба назвал три знака зодиака, которые рискуют остаться в год Тигра без любви

Известный российский астролог и писатель Павел Глоба предупреждает три знака зодиакального круга о возможных проблемах в личной жизни в наступившем 2022 году, передает "Курсор". Однако, это может случится только при определенных условиях.

Девы

В год Голубого Водяного Тигра у Дев во многих сферах жизни появится большой выбор из возможностей и людей. Венера попадает в созвездие Близнецов, а это значит, что перемены на любовном фронте для представителей знака будут не за горами. У одних раньше, у других - чуть позднее. Глоба говорит, что ничего страшного в потерях любимых и переменах нет, ведь они пойдут Девам исключительно на пользу.

Весы

Представителям весов предстоит разбить свои розовые очки, через призму которых они смотрели на своего партнера. В год Тигра они увидят свои половинки такими, какие они есть, со всеми недостатками и недочетами. Если реальность действительно будет недотягивать до уровня и ожиданий Весов, то вероятно расставание. Однако, Весы в этом году, как всегда притягивают к себе, плюс им некогда будет переживать по поводу расставаний. И уже через некоторое время вероятна новая встреча.

Скорпион

Скорпион может потерять в 2022 году любимого человека только в том случае, если все внимание уделит именно партнеру, а о себе забудет. Глоба советует Скорпионам в году Тигра уделить больше времени себе.Подумать, что хотят они на самом деле, и сделать все для этого. Научитесь отпускать прошлое с легкостью. Иначе грусти и самокопания не миновать, а это повлияет на здоровье.