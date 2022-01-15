Возбуждено уголовное дело: Поиски 15-летней девочки идут вторые сутки

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области вторые сутки разыскивают 15-летнюю жительницу села Чухонастовка Камышинского района, сообщили 14 января в пресс-службе регионального УМВД.

Девочка утром 13 января ушла в школу, однако до учебного заведения не дошла и домой не вернулась. С заявлением о пропаже ребёнка обратилась её бабушка.

На поисках несовершеннолетней работают сотрудники полиции, спасатели, кинологи с собаками, следователи-криминалисты, а также около 30 местных жителей.

Пока удалось обнаружить только школьный рюкзак девочки и ее личный дневник. Их нашли в уличном туалете местного сельского клуба.

По факту безвестного исчезновения подростка вчера региональный Следственный комитета возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее, в Казани пропал 10-летний мальчик. Также не вернулся из школы. Однако, его нашли спустя сутки, мальчик в полном порядке. А пропавшего 11-летнего мальчика в Набережных Челнах до сих пор не нашли, он также пропал по дороге в школу.