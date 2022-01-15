Поздравительную телеграмму направил в адрес гендиректора ПАО "КАМАЗ" и команды "КАМАЗ-Мастер" президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поздравил татарстанскую команду с победой на международном ралли "Дакар-2022".

"Дорогие камазовцы! Примите мои искренние поздравления с убедительной победой команды «КАМАЗ-мастер» на международном ралли «Дакар-2022». Это блестящий триумф и яркое свидетельство высочайшего мастерства всей камазовской дружины и неоспоримых преимуществ татарстанских мустангов, которым нет равных в мире. На протяжении двух недель вся страна с замиранием сердца и безмерным восхищением следила за тем, как «Синяя Армада» уверенно покоряла запутанные лабиринты Аравийской пустыни, достойно справлялась со всеми трудностями экстремального автомарафона, сохраняя бесспорное лидерство от старта до финиша и не оставляя ни единого шанса маститым соперникам. Особые поздравления героическому экипажу Дмитрия Сотникова, второй раз подряд принесшему заветную викторию нашей республике и всей России. Искренне горжусь вами, моими выдающимися земляками, благодарю вас за красивую и безупречную борьбу на самой престижной гонке. Желаю вам и впредь не выпускать из рук «Золотого бедуина», удачи и новых блестящих побед", — говорится в тексте телеграммы.