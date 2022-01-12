В Казани 19-летняя автоледи за рулем "Лады" 14 модели сбила ребенка дошкольного возраста, пока тот садился в другой автомобиль, сообщили в ОГИБДД Казани.

Все случилось на улице Адоратского в столице Татарстана. У обочины стояла иномарка, и в нее должен был сесть ребенок. Малыш был с бабушкой, а мать его сидела за рулем припаркованной "Киа".

Автоледи в отечественной "Ладе" не справилась на снежной дороге с управлением и на скорости сбила малыша.

В результате дорожного происшествия ребенок ушиб левое бедро. После оказания медпомощи на месте ДТП врачи его направили на амбулаторное лечение.