Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Татарстан в числе российских регионов, в которых опять наблюдает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. мишустин отметил, что в большинстве регионов заболеваемость падает, и только в трех снова наметился рост. В их числе - Татарстан.

По словам Мишустина, за последнюю неделю в Татарстане заболеваемость выросла на 6%.