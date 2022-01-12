В Кировской области в запертой квартире нашли два тела: пятилетнего мальчика со следами множественных ножевых ранений и его отца без видимых признаков насильственной смерти.

Предполагается, что мужчина убил ребенка, а потом умер. При этом пока совершенно не понятно, какова причина его смерти.

Информацию подтвердили в Следственном комитете по региону.

В ведомстве рассказали, что уже возбудили уголовное дело.

По словам соседей, мужчина жил с женой и детьми, семья была благополучной, на учете не состояла.