В Татарстане суд рассмотрел резонансное дело лихача на "Мерседесе", который осенью прошлого года сбил сотрудника полиции и устроил стрельбу.
На скамье подсудимых оказался Даниль Туматов, который не остановился на дороге по требованию инспектора ГИБДД. Вместо этого он добавил газу и сбил полицейского.
А летом минувшего года злоумышленник учинил стрельбу в центре Казани у одного из кафе. Тогда его привлекли к административному наказанию.
Вахитовский районный суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию общего режима на 10 месяцев.
Ранее мы сообщали о том, что ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал свой арест по делу о заказном убийстве 90-х годов.