В Татарстане суд рассмотрел резонансное дело лихача на "Мерседесе", который осенью прошлого года сбил сотрудника полиции и устроил стрельбу.

На скамье подсудимых оказался Даниль Туматов, который не остановился на дороге по требованию инспектора ГИБДД. Вместо этого он добавил газу и сбил полицейского.

А летом минувшего года злоумышленник учинил стрельбу в центре Казани у одного из кафе. Тогда его привлекли к административному наказанию.

Вахитовский районный суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию общего режима на 10 месяцев.