Сегодня в 11:00 Казань простится с бывшем вице-премьером республики Мансуром Хаснуллиным. Прощание состоится в культурном центре "Сайдаш".

Бывший вице-премьер Татарстана скончался накануне. Ему было 79 лет.

Имя Хаснуллина связано с такими легендарными предприятиями как "Нижнекамскнефтехим" и НПО "Завод СК им. С. М. Кирова".

Родился Мансур Хаснуллин в марте 1942 года. После окончания химико-технологического института в Казани, 12 лет трудился в "Нижнекамскнефтехиме". В 1978 году стал первым зампредом исполкома Нижнекамского Горсовета народных депутатов, а потом возглавил исполком.

С 1985 года Хаснуллин был руководителем организационного бюро по созданию Менделеевского района, а по 1990 год - первым секретарём Менделеевского райкома КПСС.

В 1992 году был назначен на должность заместителя премьер-министра Татарстана. С 1994 по 2000 года возглавлял завод синтетических каучуков имени Кирова. С 2000 до 2014 года Мансур Хаснуллин был председателем постоянной Комиссии Госсовета Татарстана по вопросам экономического развития и реформ, затем вышел на пенсию, напоминает КП-Казань.