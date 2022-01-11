В Нижегородской области пенсионерка решилась на убийство собственного 2-летнего внука. 62-летней женщине предъявлено обвинение, сообщили в Следкоме по региону.

Тело мальчика нашли на улице Центральной. Следователи установили, что бабушка, будучи пьяной, выбросила из окна своей квартиры на пятом этаже малыша. Ребенку повезло и он упал в сугроб. И, возможно, выжил бы, но никто его вовремя не нашел. По данным экспертов, смерть ребенка наступила от переохлаждения.

Расследование уголовного дела об убийстве малолетнего продолжается. Известно, что бабушка и родители погибшего мальчика на профилактических учетах не состояли.