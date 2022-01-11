Республика Татарстана стала лидером среди регионов России по числу выявления случаев дачи взяток. Об этом сообщила Генпрокуратура, статистику которой приводит ФАН.

За 11 месяцев прошлого года в Татарстане выявили 255 таких преступлений. Годом ранее в республике за такой же период было выявлено только 174 преступления.

К чести стражей порядка, 193 преступления уже предварительно расследованы, и нераскрытой пока остается только один случай взяткодательства.