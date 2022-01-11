Детский омбудсмен в Татарстане, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребёнок, а не только двое и более детей.

Официальное обращение уже направлено авторам законопроекта о пожизненном заключении за педофилию - Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну.

Скоро законопроект будет рассмотрен Госдумой, не исключено, что с идеями и поправками от Татарстана.

О необходимости как можно быстрее ужесточить наказание для насильников и убийц детей заговорили после трагедии в Костроме, где двое мужчин с улицы выкрали пятилетнюю девочку, изнасиловали и убили ее.

Ирина Волынец выразила депутатам Госдумы личную благодарность за внесённый законопроект, но заявила, что считает "недопустимым ждать рецидивов и новых жертв".

"Прошу вас добавить к этому списку преступников, совершивших преступление впервые, и тех, кто совершил преступление в отношении даже одного ребёнка. Считаю недопустимым ждать рецидивов и новых жертв, чтобы изолировать педофилов от наших детей вместо того, чтобы осуществить это сразу после осуждения за первое преступление, ведь цена этого ожидания — половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей", — цитирует текст обращения RT.

Поправки предлагается внести в статью Уголовного кодекса 131 "Изнасилование" и в статью 132 "Насильственные действия сексуального характера".