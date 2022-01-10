Названа группа крови, обладатели которой имеют самое высокое либидо

Ученые из Германии и Турции решили узнать, как влияет группа крови на сексуальное поведение людей. Они выяснили, что группа крови наделяет своего обладателя определенными характеристиками и особенностями, в том числе влияет на интимную жизнь человека, об этом сообщил портал «ProГород».

В результате исследований определили, что носители первой группы крови обладают достаточно высоким либидо. Однако, сексуальную активность они проявляют только с людьми, которым доверяют. Люди этой группы крови хорошо улавливают желания своего партнера, поэтому им не составляет труда подстраиваться под него.

Обладатели второй группы крови быстро вспыхивают и также быстро сгорают. Они любят яркие эмоции. Когда с одним человеком они проводят долгое время, либидо их падает. Люди этого типа крови быстро теряют интерес к партнерам и начинают искать новые отношения. Поэтому для них важно постоянно подогревать интерес. Скукота - это не про них!

Один партнер и на всю жизнь! Это про людей, обладающих третьей группой крови. Они ищут спокойствие и тихую гавань как в отношениях, так в интимной жизни.

Самыми страстными ученые назвали людей c четвертой группой крови. Они имеют не только высокое либидо, но хорошую фантазию. К тому же они могут быть активными на протяжении долгого времени.