В Татарстане определены места источников повышенной опасности, в них запрещается реализация алкогольной продукции. Такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В таких местах запрещается продавать алкоголь в торговых точках и предприятиях общепита.

Всего в Татарстане насчитали 620 таких мест.

Среди них - площадки КамАЗа, "Татнефти", "Газпром трансгаз Казани", "Транснефти-Прикамье" и другие.

Само постановление доступно для просмотра на официальном портале правовой информации вместе с полным списком определенных мест.