Не исключено, что руководство премиального Aurus в Татарстане ждут очередные изменения: по данным Drom.ru, гендиректор ООО "Аурус" Адиль Ширинов в ближайшее время может покинуть свой пост, и это будет уже второй сменой руководства завода за три года.

По сообщениям, изменится и состав участников компании. НАМИ и ПАО "Соллерс Авто" уступят свои 64 % уставного капитала "КамАЗу". Другие 36 % останутся в распоряжении фонда Tawazun из ОАЭ.

Таким образом "Аурус" по факту может стать "дочкой" "КамАЗа".

Эксперты в сфере автомобильной промышленности отмечают, что перестановки в руководстве Aurus назрели давно. И в декабре совет директоров предприятия возглавил руководитель именно КамАЗа Сергей Когогин.

К нынешнему руководству завода есть вопросы о качестве "Аурусов" и низком объеме их производства. За шесть месяцев с конвейеров в Татарстане сошло только 60 машин.