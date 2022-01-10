Любимчики Тигра: Павел Глоба назвал три знака зодиака, кому этот год принесет деньги и успех

Год Водяного Тигра будет наполнен энергией, яркими и судьбоносными событиями. Символ года любит смельчаков, покровительствует сильным и деятельным людям. Кто же в этом году станет настоящим любимчиком года?

Знаменитый астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, кому этот год принесет деньги и успех в карьере и личной жизни, об этом пишет Radiotrek со ссылкой на известного астролога.

Овны

Овны будут бесспорно под покровительством символа года. В 2022 году представителей этого знака зодиака ожидает финансовая стабильность, о которой они так долго мечтали. Этот год будет полон возможностей, поэтому хватайтесь за них и зарабатывайте еще больше.

Глоба говорит, что год для Овна будет удачен в плане путешествий и новых впечатлений. Ему будет везти во всем, Овны полностью будут защищены лапой сильного Тигра.

Близнецы

Близнецам откроются профессиональные перспективы. Кто хотел поменять работу, смогут это сделать, или получат новую должность и прибавку к зарплате. Для Близнецов Тигр подготовил массу удачных возможностей хорошенько отдохнуть, ведь 2021-й год для них был тяжелым и обременительным.

Одиноким Близнецам год принесет романтическую встречу, которая станет для представителей знака судьбоносной.

Весы

Те представители, которые так ждали шанса вырасти как в карьерном плане, так и в личном. Ликуйте! Павел Глоба говорит, что год Тигра подарит для этого удивительные возможности. В личной жизни наступит тишь, да гладь, все бури успокоятся.

Тигр благоволит влюбленным Весам, а потому благоприятно выходить замуж и жениться, рожать детей. Представители этого знака будут наслаждаться жизнью каждую минуту во всех ее проявлениях. Не будет нужды в деньгах и положительных эмоциях, друзья и близкие будут радовать, а мечты исполнятся уже в первой половине года.