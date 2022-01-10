В Казани в 2022 году пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике

Столица Татарстана в этом году станет местом проведения в 2022 году чемпионата России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентина Родионенко.

По ее словам соревнования будут иметь раздельный формат.

"С 4 по 10 апреля будут соревноваться женщины и юниорки, с 11 по 17 апреля - мужчины и юниоры. Выбор такого формата связан с тем, что чемпионат Европы в этом году также будет раздельным", - сообщила Родионенко.

Чемпионат Европы в этом году пройдет в Мюнхене. Чемпионат России лишь один из отборочных этапов. Женщины будут состязаться за медаль с 11 по 14 августа, а мужчины - с 18 по 21 августа.