Вакцина «Спутник Лайт» доступна жителям Казани только в Советском районе

На сегодня в Казани привиться от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» можно будет только в Советском районе города. Об этом сообщил telegram-бот о вакцинации — сервис, который разработали в мэрии Казани совместно с Управлением здравоохранения МЗ РТ по Казани.

Вакцина в наличии в городских поликлиниках: №20 на улице Сахарова, 23 (100 штук), №21 на Ломжинской, 5 (100 штук), а также в размере 50 штук в ТРЦ «Южный» на проспекте Победы, 91.

Привиться в поликлиниках можно в часы работы учреждений, а в торговом комплексе с 10.00 до 20.00 часов.

По советам врачей, именно препаратом "Спутник Лайт" лучше всего ревакцинироваться.