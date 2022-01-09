В результате аварии в Казани пострадали женщина и годовалый ребенок

В Казани на пересечении улиц Копылова и Тэцевской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В результате аварии пострадали женщина за рулем одного из автомобилей и ребенок. Они госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, молодой человек за рулем KIA ехал по Копылова со стороны Белинского, девушка на Mazda следовала со стороны Миля.

Предположительно, Mazda вылетела на красный свет светофора. Ребенок находился в машине марки KIA.

Девушку госпитализировали с подозрением на травму живота. Ребенок травм не получил, был пристегнут к детскому креслу, но его также отвезли в больницу для более тщательного осмотра. Обстоятельства случившегося устанавливаются, об этом сообщили "Татарстан-24".