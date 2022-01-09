Генпрокуратура РФ взяла под свой контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК»

Генпрокуратура РФ взяла на контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК». Об этом стало известно в ответе надзорного ведомства, после обращения обманутых дольщиков.

Потерпевшие обратились с жалобой на неэффективное расследование уголовного дела. Ранее с просьбой о помощи в расследовании они обращались в прокуратуру Татарстана и Следком РФ.

Так как расследование усложняется длительной историей деятельности кооператива, большим количеством судебных экспертиз и широким кругом потерпевших, проживающих в разных регионах страны, с которыми необходимо провести следственные действия, срок предварительного следствия по делу продлевается до 27 месяцев, об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении председателя правления «Триумф-НК» Валентины Анисимовой и её дочери Ирины Анисимовой, которая является совладелицей компании, по ч. 4 статьи 159 "Мошенничество".

По этому делу более 2 тысяч человек пострадавших, а общая сумма нанесённого им ущерба превысила 400 млн рублей.