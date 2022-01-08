Под Казанью провалились под лед два трактора и экскаватор

Под Казанью в Зеленом Бору ушли под лед трактор и экскаватор. При попытке их вытаскивания начал тонуть в иле и провалился еще один трактор. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на местных жителей.

«Весь пляж разворотили, кошмар какой-то», — прокомментировала жительница. На фото виден водитель, вылезающий из кабины, которая ушла под воду.

Судя по видео в соцсетях, первый трактор ушел под лед по крышу, второй — наполовину, третий — на треть. Между ними ездил четвертый, создавая насыпь. По словам очевидицы, на место также приехал кран для вытаскивания техники.

Как рассказал житель острова в аудиозаписи в чате Зеленого Бора в WhatsApp, трактористы проигнорировали советы местных о том, как без последствий пересечь неглубокий залив Волги, — якобы раньше это делали, зацепившись ковшом за берег. Он также сказал, что все работы на берегу проводятся для спасения машин и не представляют опасности для самого пляжа.