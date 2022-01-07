Названа группа крови, приносящая своему обладателю больше всего проблем

Специалисты университета Гарварда завершили многолетнее масштабное исследование, в рамках которого изучили влияние группы крови человека на его здоровье. Генетики, гематологи и терапевты совместно пришли к неожиданным выводам: есть группа крови, которая доставляет своему обладателю немало проблем и бед.

Самой проблемной единогласно признали четвертую группу крови с отрицательным резус-фактором. У обладателей такой редкой крови часто возникают проблемы с репродуктивным здоровьем, рождением потомства. Если же дети и рождаются у таких людей, то обычно они одного пола. У одной и той же матери с четвертой резус-отрицательной кровью крайне редко появляются на свет разнополые дети.

Помимо этого, у людей с четвертой группой крови гораздо чаще, чем у остальных, выявляют проблемы онкологического направления, а также чаще других у таких людей есть сложности с памятью и мышлением. Более того, как показало исследование, риск развития слабоумия у носителей четвертой группы возрастает на целых 82%.