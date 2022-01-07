В Петербурге школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколком бутылки в глазу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Предварительно установлено, что 11-летний мальчик получил тяжелое проникающее ранение глаза во время игры с одноклассником. Друг пострадавшего пнул ногой валяющуюся на дороге стеклянную бутылку, она разбилась, и осколки разлетелись в разные стороны. Один из них угодил товарищу в глаз. Мальчик самостоятельно дошел домой, а потом потерял сознание.