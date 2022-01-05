В частном доме в селе Тюбяк-Чекурча Арского района Татарстана прогремел взрыв: рванул газовый котёл АГВ.

Приехавшие сотрудники МЧС обнаружили, что дом не газифицирован, и котел был запитан от привозного газового баллона. Возгорания в результате взрыва не произошло, но случилось частичное обрушение стены и кровли.

Женщину и двух мужчина доставили в Арскую больницу. У одного из мужчин перелом ноги, у остальных - ушибы. Позднее в больницу обратился самостоятельно еще один мужчина с тяжелыми ушибами живота.

Причина случившегося устанавливается специалистами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.