В Алтайском крае женщина хладнокровно зарезала мужа, вонзив ему ножницы в сердце, сообщает РЕН ТВ. Супружеская чета прожила вместе 25 лет, но новогоднее застолье стало последней каплей в чаше терпения супруги.

Женщина с мужем отмечали праздник, выпивали, к ним пожаловал и общий знакомый.

Что было потом, пока не ясно, следователи устанавливают картину трагедии. Женщина поначалу говорила, что она тут ни при чем. Она вообще вечером ушла спать, когда все были живы и здоровы. А когда проснулась, увидела благоверного с ножницами в сердце.

Она вытащила ножницы и позвонила в экстренные службы.

Общий товарищ с места скрылся. Его быстро поймали, и он рассказал, что убила хозяина дома сама жена, которая устала от его тирании и оскорблений. Против этого женщина возражать не стала и во всем созналась.