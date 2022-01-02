Стать жертвой измены или предательства близкого и дорогого человека - крайне травмирующий опыт, но если ты предупрежден, значит, ты как минимум вооружен. Именно поэтому советский и российский астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака реально рискуют в наступившем году стать жертвами предательства. Зная это, можно подготовиться и сделать так, чтобы беда не застала врасплох.

Лев

Львы, хоть и родичи Тигра, который является символом года, отличаются от Тигра высокомерием. Со Львами непросто жить вместе, с ними даже дружить трудно. А потому, если Лев не возьмется за коррекцию собственного отношения к людям, в наступившем году велика вероятность, что его оставят бывшие соратники и друзья. Опасность предательства повышается для Льва весной и летом.

Стрелец

Стрельцы смогут столкнуться с изменами со стороны любимого человека. Не стоит подозрительно смотреть в его сторону, выискивая признаки измены уже сейчас, говорит астролог. Вместо этого окружите партнера вниманием и заботой. И тогда вероятность быть брошенным заметно уменьшится.

Козерог

Козероги смогут стать жертвами мошенников и нечестных на руку товарищей. Внимательно проверяйте условия сделок и договоров, купите лупу и читайте мелкий текст в договорах, чтобы не остаться потом у разбитого корыта. Наиболее высоким риск обмана и предательства будет осенью 2022 года.