Старейшины татарской общины на севере Афганистана приняли решение наградить Президента Татарстана Рустама Минниханова конем. Подарок они решили сделать в знак уважения за то внимание, которое лидер Татарстана оказывает общине.

По афганским традициям, столь уважаемым людям преподносят коня - чемпиона конной игры бузкаши.

По данным "Татар-Информ", решение поддержали единогласно. Минниханову уже направили письмо с приятным известием.

Бузкаши — это татарские маленькие быстрые и удивительно выносливые лошади, выращиваемые на северо-востоке страны. Надо отметить, что просто так вывезти из страны такого коня невозможно. Афганские татары его считают национальным достоянием. А потому подарок вдвойне ценен.

"Это впервые, когда лидер российского региона и постсоветских стран удостаивается столь высокого уважения со стороны афганского народа. Это подарок от людей, которые живут в условиях войны и голода. Это дорогого стоит", — пояснил решение заседания старейшин генеральный директор казанского благотворительного фонда Рустам Хабибуллин.

Ранее мы сообщали, что в Казани прошли одиночные пикеты в защиту должности президента Татарстана Рустама Минниханова.