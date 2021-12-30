384 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего по контракту войсковой части № 12128 рядового Равиля Хакимова.

Хакимова обвинили в ДТП, которое повлекло смерть человека.

Летом военный со своей женой и пассажиром ехал из Бугульмы в Азнакаево. Следователи установили, что мужчина разогнался не менее 146 км/ч, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП его жена погибла.

Военный в процессе расследования вину признал. Сестра погибшей женщины заявила гражданский иск, требуя с Хакимова возмещения ущерба в размере 2,5 миллиона рублей.

В целях обеспечения названного искового заявления и исполнения судом наказания следственным органом наложен арест на имущество Хакимова – автомобиль марки "ВАЗ-21120" и сотовый телефон марки "Xiaomi Redmi C3" на общую сумму 304 500 рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Казанский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.