Настоящими героями стали инспекторы ДПС, которые несут службу в Апастовском районе Республики Татарстан: лейтенант Ильфат Вахитов и младший лейтенант Анис Губайдуллин вдвоем помогли вызволить из снежного плена целую автоколонну во время метели.

Они патрулировали территорию. Не послушав предупреждения синоптиков, автомобилисты выехали в путь и оказались в снежном заносе на 74-м километре трассы Казань-Ульяновск.

Инспекторы вызволили две легковушки из сугробов, а потом начали выводить к ближайшей заправке целую автоколонну из 27 авто. При нулевой видимости у многих в баках почти кончился бензин.

Инспекторы по очереди бежали перед колонной, показывая направление движения. Пока бежал один, второй на машине с маячками замыкал колонну, чтобы никого не потерять.

Бежать пришлось 6 километров, и офицеры сменяли друг друга. Им удалось вывезти автоколонну в безопасное место, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.