Глава Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина назвала четыре ужасающих особенности пандемии коронавируса уходящего 2021 года в республике. Итоги она подвела в рамках брифинга по итогам года.

По ее словам, доля бессимптомных заразившихся снизилась почти в четыре раза. В 2020 году таких больных было 20,5%, в уходящем году - только 5,3%.

Доля тяжелых форм болезни выросла на 22%. В 2020 году тяжело болели коронавирусом 3,2% инфицированных, а в 2021-м - уже 3,9%.

Заболеваемость коронавирусом среди детей выросли в 3 раза, и малыши, и подростки начали болеть выраженно, а порой даже тяжело.

При этом превалировали внутрисемейные заражения — их доля превысила 76%, то есть две трети заболевших.

Патяшина отметила, что год был тяжелым и сложным:

"Мы столкнулись с рекордным количеством заболевших в 2021-м. И связано это было с циркуляцией нового, индийского, штамма "дельта", который в разы заразнее. Если в 2020 году у нас было 13 284 случая заболевания, то в 2021-м уже 29 418. И по итогам года мы видим, что 88 процентов пациентов выделяют уже индийский штамм "дельта"", — отметила Патяшина.

Только после введения жестких ограничительных мер в декабре 2021 года в Татарстане удалось снизить суточное количество заболевших почти в 2 раза по сравнению с ноябрем. Но успокаиваться рано - новый штамм "омикрон" уже пришел в Россию, и чего от него ждать, пока никто не знает.