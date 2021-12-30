В Татарстане решено не отменять систему QR-кодов после Нового года. Для непривитых граждан сохранят все ограничения, которые имеют место быть в Татарстане сегодня. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине Республики Татарстан вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Также Фазлеева отметила, что послабления для общепита и торговых центров, которые дали перед Новым годом, перестанут действовать как только окончатся праздники.

Напомним, QR-коды в Татарстане, согласно постановлению правительства республики, требуются для посещения ТЦ, массовых мероприятий, заведений общепита и для беспрепятственного проезда на общественном транспорте. На федеральном уровне соответствующие законопроекты пока не приняты.