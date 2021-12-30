Родителей замерзшего насмерть в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика отстранили от его похорон, назначенных на 31 декабря. Об этом рассказывает Telegram-канал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на слова участвовавших в поиске ребенка волонтеров. Организацией похорон ребенка занимается один из волонтеров.

"Сегодня Татьяна (волонтер - прим. ред.) забрала из Дмитрова тело, она же получит свидетельство о его смерти. У родителей не то состояние, чтобы заниматься этими вопросами", — процитировал Telegram-канал своих собеседников.

На похороны сложились жители Дубны. Был объявлен сбор средств. Нужную сумму собрали в считанные часы. Счет волонтеры также оформили на себя. Родителям ребенка передавать деньги не стали, так как есть подозрение, что они могут потратить их не по назначению.