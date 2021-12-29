Следком в Московской области начал проверку после страшной смерти на морозе 11-летнего школьника в Дубне, сообщает РБК со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

Следователи установили, что мальчик поехал в школу на автобусе, он вышел на остановке и пошел в Левобережный район Дубны. Но ни в школу, ни домой ребенок не явился. Тело мальчика нашли на следующий день на улице Программистов.

Сообщается, что он опоздал на школьный автобус, но так боялся опоздать в школу, что поехал общественным транспортом, с остановки которого до школы идти довольно далеко.