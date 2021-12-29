Солист группы Little Big Илья Прусикин, редко рассказывающий о своем личном, сообщил, что у него скончался отец. Этим музыкант поделился во время шоу "Зашкварные истории" на YouTube-канале "Кликклак".

"У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что не прав и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает", — кратко описал сложную жизненную ситуацию Прусикин.

Илья рассказал, что приехал на похороны отца в Сосновый Бор. И там приключился казус. На кладбище он увидел много людей, естественно, все его узнали, кто-то помахал. В итоге музыкант заплакал, подошел к покойнику, положил цветы, постоял. А потом пригляделся и понял, что в гробу - не его отец.

"Разумеется, все люди были в шоке: пришел Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали", — завершил свой рассказал солист популярного коллектива.