В Нижнекамске в полицию пришли родственники 57-летней женщины. Они пришли давать признательные показания. 28 декабря они нашли в погребе дома труп 64-летнего бывшего мужа нижнекамки.

Выяснилось, что вместе с экс-супругом женщина распивала несколько недель. В какой-то момент дошел черед до взаимных воспоминаний и укоров. Женщина упреков бывшего не стерпела и схватилась за нож. Мужчина от полученных ран скончался, а чтобы его не нашли, хозяйка сбросила тело в погреб.

Прошло две недели, а женщину продолжала мучить совесть. В итоге она призналась в убийстве родным, те и пошли в полицию с признанием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время женщине определят меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.