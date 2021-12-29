В Узбекистане суд вынес приговор женщине, которая знала, что больна ВИЧ, и умышленно заразила им более 40 мужчин. Ее приговорили к реальному сроку, сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД Бухарской области.

Уголовное дело против 27-летней женщины возбудили по статье об умышленном заражении венерическими и инфекционными болезнями. По данным следствия, подозреваемая с декабря 2017 года состояла на учете в областном центре по борьбе со СПИДом.

При этом женщина продолжала вступать в сексуальные отношения с разными партнерами без средств контрацепции. Всего она заразила ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин. Естественно, никому из них она не говорила, что больна.

Суд отправил любвеобильную даму в колонию на 6,5 лет.