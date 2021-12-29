В аэропорту Казани сотрудники таможни задержали 45-летнюю татарстанку, которая пыталась незаконно вывезти в Стамбул 47 тысяч долларов, решается вопрос о возбуждении в отношении жительницы Набережных Челнов уголовного дела.

При прохождении таможенного контроля женщина выбрала "зеленый коридор", обозначающий, что у нее нет ничего, что подлежит таможенному декларированию. Но сумма, которую она провозила с собой в Стамбул, была куда выше разрешенного лимита - 47 тысяч долларов. Без декларирования можно вывозить не более 10 тысяч долларов.