Тюменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя села Абатское и его 32-летнего друга. Первого признали виновным в убийстве на спор, его второго – в пособничестве.

Все случилось осенью 2015 года. Друзья распивали и отдыхали. И в какой-то момент не придумали ничего лучше, как поспорить на смерть человека. Они увидели на улице 50-летнего мужчину, предложили подвезти до дома, посадили в автомобиль, избили.

Завезли в безлюдное место, продолжили бить. Попытались удушить, но не смогли. Добивали штыковой лопатой, а потом сбросили труп в болото и утопили лопату.

Жена пропавшего без вести мужчины обратилась в полицию. Стражи порядка раскрыли дело спустя 4,5 года.

Суд назначил убийцу 17 лет, а его пособнику - 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.