В Верхнеуслонском районе Татарстана хотят построить 30-метровую смотровую башню. Приблизительная оценка объема инвестиций составит 50 миллионов рублей. Президент РТ Рустам Минниханов поручил подготовить площадку для реализации проекта.

Об этом сегодня, 28 декабря, шла речь на заседании инвестиционного совета РТ.

По данным пресс-службы президента республики, строительство предполагается в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Высота башни, по планам, составит 30 метров. Под застройку необходимо 6 тыс. кв. м. В будущем планируется благоустроить прилегающую территорию, площадью 50 га.