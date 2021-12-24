В Казани автохамы, похоже, научились бороться с блокировкой. От центра семьи "Казан" таинственно исчез автомобиль без номеров и с установленным блокиратором на колесе. О странном происшествии сообщает telegram-канал "В Татарстане поймут".

Машина без госномера была припаркована на Сибгата Хакима у центра "Казан". За нарушение на колесо установили блокиратор. А на следующий день машина с блокиратором исчезла.

"Сейчас его ищут, но шансы на успех равны примерно нулю", - отмечается в сообщении.

Ранее мэрия Казани предупреждала, что за поломку блокиратора будет наступать уголовная ответственность за порчу имущества или даже за вандализм.